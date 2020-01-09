В настоящее время сайт работает в тестовом режиме
В Иркутской области начал свою работу в тестовом режиме официальный туристический портал региона travel-baikal.info. Планируется, что портал будет доступен на 5 языках: русском, английском, немецком, французском и китайском.
Как сообщает пресс-служба областного агентства по туризму, на 2020 года запланированы работы по наполнению сайта текстовыми (в том числе на иностранных языках) и мультмедийными материалами.
Создание туристического портала Иркутской области ‒ часть работы, направленной на создание в регионе благоприятной информационной среды для российских и иностранных туристов, а также продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.
Запущен официальный туристический портал Иркутской области
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