Долгожительница проживает в одном из сёл Тайшетского района
Жительница села Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области Ольга Павловна Анисимова в конце декабря отметила свой столетний юбилей. Именинницу поздравили представители управления социальной защиты населения по Тайшетскому району и общественной организации «Совет женщин Тайшетского района».
Ольге Павловне вручено поздравление от исполняющего обязанности министра соцразвития Иркутской области Владимира Родионова, а также уведомление о назначении ей единовременной выплаты к юбилею и традиционный подарок.
Долгожители региона с января прошлого года получают единовременные выплаты к юбилейным датам со дня рождения, установленные законом Иркутской области. Выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории области и достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет. Всего в 2019 году в Тайшетском районе единовременная денежная выплата предоставлена 94 юбилярам. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, Фото:
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