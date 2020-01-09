Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Долгожительница проживает в одном из сёл Тайшетского района



Жительница села Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области Ольга Павловна Анисимова в конце декабря отметила свой столетний юбилей. Именинницу поздравили представители управления социальной защиты населения по Тайшетскому району и общественной организации «Совет женщин Тайшетского района».



Ольге Павловне вручено поздравление от исполняющего обязанности министра соцразвития Иркутской области Владимира Родионова, а также уведомление о назначении ей единовременной выплаты к юбилею и традиционный подарок.



Долгожители региона с января прошлого года получают единовременные выплаты к юбилейным датам со дня рождения, установленные законом Иркутской области. Выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории области и достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет. Всего в 2019 году в Тайшетском районе единовременная денежная выплата предоставлена 94 юбилярам. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

