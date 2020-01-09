Такие соревнования проходят уже не первый год
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошли ставшие уже традиционными соревнования по жиму штанги лёжа. Интерес к этому виду силовой дисциплины у осуждённых возник давно. В учреждение неоднократно приглашали чемпионов республики и чемпионов мира для мастер-классов.
Перед осуждёнными с лекциями выступали неоднократный чемпион республики по жиму штанги, лёжа и пауэрлифтингу Эдуард Николаев, неоднократный призёр Бурятии в силовых дисциплинах Дмитрий Толстихин и многократный чемпион мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа Энвер Ниязиев.
В новогодние каникулы соревнования по жиму штанги лёжа прошли за звание абсолютного чемпиона учреждения, без учёта весовой категории, хотя участники и прошли взвешивание. Сюрпризы тоже были, а именно, второе место занял спортсмен весом в 65 килограммов, третье место занял спортсмен, вес которого 89 кг, абсолютным победителем стал участник с весом в 100 кг, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Осуждённые в Улан-Удэ посоревновались в жиме штанги лёжа
Общество, Фото:
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