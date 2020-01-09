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В Бурятии отметят 105-летие со дня рождения Андрея Модогоева

В Бурятии отметят 105-летие со дня рождения Андрея Модогоева
Общество, 
Состоится возложение цветов, круглый стол и выставки, посвящённые юбилею бывшего руководителя Бурятии

15 января исполняется 105 лет со дня рождения Андрея Урупхеевича Модогоева – партийного и государственного деятеля, успешно руководившего Бурятией на протяжении 22 лет.

В связи с этой датой группа заинтересованных лиц обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой провести юбилей на республиканском уровне с привлечением правительства республики и общественности. Об этом «Байкал-Daily» сообщил Буда Тинхалаев, администратор паблика «Баргузинская долина» (Баргажанай гол).

К Алексею Цыденову обратился ветеран компартии, ветеран строительства БАМа Ратмир Мухаров, историк-краевед, член союза писателей республики Жорж Абзаев и ветеран труда, компартии, редактор газеты «Угай зам» В.Б. Цыбикдоржиев.

26 декабря на обращение в адрес Алексея Цыденова пришёл официальный ответ:

«Принято решение провести 14 января круглый стол и выставки, посвящённые 105-летию со дня рождения А.У. Модогоева».

В плане мероприятий значится, что в 14 января в 10 утра состоится церемония возложения цветов у бюста в сквере Модогоева. Затем откроется архивная выставка в фойе большого зала заседаний Народного хурала и будет проведён круглый стол. Также выставка пройдёт в Национальном музее Бурятии.

Справка:

Андрей Урупхеевич Модогоев родился 14 января 1915 года в улусе Загатуй, Иркутская губерния.

С 1932 по 1939 год работал учителем.

С 1939 года находился на комсомольской и партийной работе. С 1943 по 1944 год — секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б), с 1952 по 1954 год — заместитель председателя Совета министров Бурят-Монгольской АССР, с 1957 по 1960 год — инструктор ЦК КПСС.

С ноября 1960 по июнь 1962 года — председатель Совета Министров Бурятской АССР.

С 12 июня 1962 по 7 января 1984 года — первый секретарь Бурятского обкома КПСС. За время его нахождения в должности были пущены в действие десятки новых предприятий, в их числе: Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнский завод мостовых металлических конструкций, фабрика верхнего трикотажа, кондитерская фабрика, завод по переработке птицы на мясокомбинате. При нём было начато строительство Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали, строительство и монтаж Гусиноозёрской ГРЭС, ТЭЦ-2, Холбольджинский и Тугнуйский угольные разрезы и многих других объектов.

Член ЦК КПСС с 1971 по 1986 год (кандидат в члены ЦК КПСС с 1966 по 1971). Депутат Верховного Совета СССР с 1962 по 1984 год.

С 1984 года — персональный пенсионер союзного значения, г. Москва.

При нём были построены и реконструированы завод «Электромашина», Приборостроительный завод, завод «Теплоприбор», ЛВРЗ, Улан-Удэнский авиазавод, Селенгинский ЦКК, Джида-комбинат, Тугнуйский угольный разрез, Гусиноозерский ГРЭС, Тонкосуконный комбинат, ТЦ-1, ТЭЦ-2, БАМ и так далее. Бурно развивалась социальная сфера - строились жилые объекты, больницы, школы, детские сады, вузы, корпуса Бурятского научного центра Академии наук и многое другое.

Ушёл из жизни в 1984 году.

В июле 2020 года на родине выдающегося сына бурятского народа пройдёт III межрегиональный фестиваль эхиритских родов «Баяндай - баян дайда».
юбилей история Бурятии
 
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