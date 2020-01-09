Он участвовал в работе международного форума «Золотой Витязь» в Москве
XVII международный театральный форум «Золотой Витязь» состоялся в Москве. В работе фестиваля приняли участие 21 театр России и три театра из зарубежных стран.
Иркутский городской театр народной драмы на сцене учебного театра ГИТИСа представил на конкурс военную драму по пьесе Валерия Хайрюзова «Сербская девойка».
Постановка завоевала «Специальный диплом за честность и высокий гражданский пафос в художественном осмыслении темы войны и мира». А молодые исполнители главных ролей в спектакле Анастасия Алексеенко и Калиник Семенов получили «Золотые дипломы» за талантливое воплощение образов сербской девушки и русского добровольца.
Режиссёром-постановщиком спектакля является руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Михаил Корнев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутский театр получил награду за «высокий гражданский пафос»
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