На приёме побывали более ста человек из православных приходов
В Иркутске состоялся рождественский приём мэра для многодетных семей православных приходов. В нём приняли участие более ста человек. Это многодетные семьи, в которых поддерживаются православные традиции.
Мэр города Дмитрий Бердников и митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравили гостей с праздником.
- Наши рождественские чаепития стали уже хорошей, доброй традицией. Именно семья – опора и поддержка каждого человека. С ней связаны самые счастливые моменты нашей жизни. Успехам близких мы всегда радуемся больше, чем своим собственным. А когда трудно – обращаемся за поддержкой к родным. Вы являетесь прекрасным примером взаимопонимания, согласия, уважения. Большие, дружные семьи – залог развития нашего города. И, глядя сегодня на наших детей, я могу с уверенностью сказать: у Иркутска – светлое будущее, – отметил глава города.
- Пускай ваш пример распространяется через вас в другие семьи города Иркутска. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Пускай традиция этих встреч множится, – подчеркнул глава митрополии.
Артисты Иркутского городского театра народной драмы исполнили традиционное кукольное представление «Вертепное действо», а также отрывок из рождественской сказки. Кроме того, со своими музыкальными номерами выступили приглашённые семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Мэр Иркутска принял многодетные семьи на Рождество
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