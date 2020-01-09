Улан-удэнцы заняли 2 место на Байкальском турнире по подлёдной рыбалке

Общество, Фото: паблик «Baikal Open Tournament Ice Fishing»

Главный приз достался команде из Монголии



С 5 по 6 января на льду озера Байкал состоялся третий Байкальский открытый международный турнир по подлёдной рыбалке «BOTIF-2020». В заливе Мухор Малого Моря прошли командные соревнования в 2 тура.



По итогам первого дня турнира лидировала монгольская команда «Naizuud». Второй результат был у иркутской команды «Дикая речка». Третьими были рыболовы «Nomads 1» из Монголии. Ловился в основном окунь, также проскакивала сорога. Максимальный вес – 7459 г –набрала команда «ПОДсак».



Во второй день в результате упорной борьбы места распределились следующим образом. 100 000 рублей уехали в Монголию – чемпионами турнира стала команда «Naizuud». На второе место выбилась команда «GTA» из Улан-Удэ. «Дикая речка» в итоге стала бронзовым призёром соревнований. Об этом сообщают организаторы турнира.

