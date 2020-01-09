На Байкале идёт процесс ледообразования

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выезд на лёд Байкала опасен для жизни



Процесс становления льда на озере Байкал продолжается. Во многих местах есть открытые участки воды, а лёд ещё недостаточно прочен, чтобы уверенно выходить на него. Государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели выставляют на опасных участках вешки и информационные знаки. Всего на контроле инспекторов находится более 200 мест возможного выхода и выезда техники на лёд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



- К сожалению, площадь озера Байкал не позволяет выставить знаки и аншлаги во всех опасных местах. В первую очередь наши сотрудники обследуют самые популярные места выхода людей на лёд. Ежедневно совместно с представителями администраций производится патрулирование таких участков. В местах, где есть открытая вода и трещины, устанавливаются вешки и информационные знаки, заходить за которые смертельно опасно, - рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.



В настоящее время в проливах Малое море и Ольхонские ворота озера Байкал установилось равномерное ледовое поле, толщина льда примерно 15 см. В районе мыса Улан-Хада и Улирба наблюдается открытая вода. В традиционных местах от мыса Улан-Хада до острова Хунык, от мыса Улан-Хада в сторону пролива Ольхонские ворота – трещины шириной от 30 см до 1 метра. В районе острова Ольхон наблюдается открытая вода.



Сообщение с островом Ольхон осуществляется судами на воздушной подушке.



С начала января начался процесс ледообразования на озере Байкал в Слюдянском районе. Местами толщина льда составляет от 2-15 см.



В районе посёлка Большое Голоустное ледовое поле неравномерное, толщина льда составляет 15-20 см. На удалении 300 метров от берега проходит становая трещина шириной от 20 до 50 метров. Трещина проходит от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль береговой линии посёлка Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное до бухты Песчаная.



С 7 января в районе посёлка Листвянки наблюдается процесс ледообразования, толщина льда составляет от 5-7 см, местами наблюдаются обширные участки открытой воды.



Зафиксированы многочисленные торосы в районе мыса Лиственничный, где толщина льда составляет 10 см. По заливам реки Ангары толщина льда составляет 15-20 см. По судовому ходу Ангары от её истока до музея Тальцы наблюдается открытая вода.







