В соревнованиях приняли участие 54 осуждённых
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл турнир по настольному теннису.
В этой дисциплине всегда участвует наибольшее количество спортсменов. Участниками соревнований по настольному теннису стали 27 пар. Они сыграли короткие партии, до 11 очков, в формате новых правил, а в финале встретились участники за призовые места, которые сыграли по 3 длинных партии – до 21 очка.
- Все знают, что настольный теннис развивает не только реакцию, но и быстроту мышления, координацию и моторику у каждого игрока, эта дисциплина только с виду кажется простой и не требующей большой затраты сил, такое мнение является ошибочным, стоит только попробовать сыграть 10 – 15 партий по длинному циклу и вы поймёте, что были неправы, - говорит победитель соревнований.
Активные участники соревнований будут поощрены правами начальника учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Осуждённые в Улан-Удэ сразились в настольный теннис
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