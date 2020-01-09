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В Бурятии с начала года не произошло происшествий на льду

В Бурятии с начала года не произошло происшествий на льду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Профилактическая работа продолжается

В новогодние праздники инспекторы ГИМС патрулировали водоёмы Бурятии и мониторили состояние ледового покрытия для недопущения провалов людей и техники под лёд.

Также проводилась профилактическая работа с любителями рыбной ловли и отдыхающими около водоёмов, распространялись памятки. Происшествий на льду зарегистрировано не было.

- С 1 по 8 января 2020 года совершено 13 патрулирований водных объектов, проведены 374 беседы и 52 подворовых обхода. Особое внимание уделялось безопасности детей на водных объектах - проведены четыре профилактические беседы с 128 учащимися общеобразовательных учреждений, - сообщил начальник Центра ГИМС МЧС России по Бурятия Юрий Шупыра.

В настоящее время в Бурятии функционируют пять официальных ледовых переправ: три на реке Селенга (посёлок Ильинка, Татаурово Прибайкальского района и в Улан-Удэ, микрорайон Мостовой); на реке Чикой (посёлок Новоселенгинск Селенгинский район); через реку Муя (село Усть-Муя Муйского района).

На всех ледовых переправах установлены спасательные посты, имеется необходимый инвентарь, информационные щиты с правилами безопасности, дорожные знаки. Также организовано дежурство обслуживающих организаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года на Байкале, недалеко от Малого Хужира в Иркутской области утонул шаман Михаил Огдонов.


МЧС
 
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