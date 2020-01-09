Для ребят устроили экскурсию по музею, провели викторину и мастер-класс
Сотрудники Кяхтинского краеведческого музея совместно с советом депутатов района под руководством бизнесвумен провели праздник для ребят центра «Добрый».
Работники музея подготовили для детей познавательную экскурсию. Они рассказали об истории и культуре малой Родины, о традициях родного края, про все экспонаты музея, провели ребят по всем выставочным залам.
- Затем в фойе музея детей поздравили с Новым годом и Рождеством, показали мультфильм об истории праздника, провели для них викторину, самых активных награждали сладкими подарками и мягкими игрушками, сувенирами. Кроме того, ребята приняли участие в мастере-классе по лепке из соленого теста под руководством заведующей экскурсионно-массового отдела Ирины Саксудаевой, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.
Также воспитанники центра стали участниками чайной дегустации, их угостили разнообразными сладостями.
В Бурятии для воспитанников центра «Добрый» организовали праздник
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