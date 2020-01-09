 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

08 Января

Популярное

В Бурятии для воспитанников центра «Добрый» организовали праздник

В Бурятии для воспитанников центра «Добрый» организовали праздник
Общество, 
Для ребят устроили экскурсию по музею, провели викторину и мастер-класс

Сотрудники Кяхтинского краеведческого музея совместно с советом депутатов района под руководством бизнесвумен провели праздник для ребят центра «Добрый».

Работники музея подготовили для детей познавательную экскурсию. Они рассказали об истории и культуре малой Родины, о традициях родного края, про все экспонаты музея, провели ребят по всем выставочным залам.

- Затем в фойе музея детей поздравили с Новым годом и Рождеством, показали мультфильм об истории праздника, провели для них викторину, самых активных награждали сладкими подарками и мягкими игрушками, сувенирами. Кроме того, ребята приняли участие в мастере-классе по лепке из соленого теста под руководством заведующей экскурсионно-массового отдела Ирины Саксудаевой, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.

Также воспитанники центра стали участниками чайной дегустации, их угостили разнообразными сладостями.
дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские фильмы увидят на Тайване
Бурятские фильмы увидят на Тайване
Общество, 09.01.2020
Показы состоятся грядущей осенью
Блогер из США встретился с ламой и отведал свежей баранины в Бурятии
Блогер из США встретился с ламой и отведал свежей баранины в Бурятии
Общество, 09.01.2020
«Это параллельная вселенная, отдалённая от всего, что я знал и видел в России», - рассказывает о Бурятии путешественник и блогер Гарет Леонард
У отправившегося на Байкал испанца сломался велосипед
У отправившегося на Байкал испанца сломался велосипед
Общество, 09.01.2020
Поломка произошла на сорокаградусном морозе
В Улан-Удэ подростков, состоящих на учёте, сводили в частный музей
В Улан-Удэ подростков, состоящих на учёте, сводили в частный музей
Общество, 09.01.2020
Ребята посетили музей-галерею Льва Бардамова
Жительницу Бурятии не пустили на самолёт в Пекин из-за долгов
Жительницу Бурятии не пустили на самолёт в Пекин из-за долгов
Общество, 09.01.2020
Бывший предпринимательнице пришлось дважды покупать билеты на самолёт
В Улан-Удэ супруги отметили 55-летие совместной жизни
В Улан-Удэ супруги отметили 55-летие совместной жизни
Общество, 09.01.2020
Супругов Бутуевых поздравили самые близкие люди
В Бурятии прицепившийся к автомобилю лыжник прокатился по улицам
В Бурятии прицепившийся к автомобилю лыжник прокатился по улицам
Общество, 09.01.2020
В Сети появилось видео экстремального развлечения в Северобайкальске
Бурятский фестиваль про исчезающие деревни признан одним из лучших
Бурятский фестиваль про исчезающие деревни признан одним из лучших
Общество, 09.01.2020
Фестиваль «Хроники исчезающих деревень» занял первое место всероссийского конкурса
Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде
Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде
Общество, 09.01.2020
Алдар Борисов сетует на то, что жители Уганды больше доверяют колдунам, чем врачам
Улан-удэнцы выступают против использования реагентов на дорогах
Улан-удэнцы выступают против использования реагентов на дорогах
Общество, 09.01.2020
Жители столицы Бурятии подписывают петицию и оставляют гневные комментарии
У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram
У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram
Общество, 09.01.2020
За короткий период на страницу подписалось свыше четырёх тысяч человек
Тыва прожила новогоднюю неделю без продажи алкоголя
Тыва прожила новогоднюю неделю без продажи алкоголя
Общество, 09.01.2020
Мэрия Кызыла, столицы Республики Тыва, запретила продавать в городских магазинах любой алкоголь с 1 по 8 января
В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии
В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии
Общество, 09.01.2020
Шестиклассники увидели экспонаты времён Великой Отечественной войны
Сегодня в Улан-Удэ выступит «Мегаполис»
Сегодня в Улан-Удэ выступит «Мегаполис»
Общество, 09.01.2020
Концерт пройдёт рамках Байкальского рождественского фестиваля
^