В Бурятии для воспитанников центра «Добрый» организовали праздник

Для ребят устроили экскурсию по музею, провели викторину и мастер-класс



Сотрудники Кяхтинского краеведческого музея совместно с советом депутатов района под руководством бизнесвумен провели праздник для ребят центра «Добрый».



Работники музея подготовили для детей познавательную экскурсию. Они рассказали об истории и культуре малой Родины, о традициях родного края, про все экспонаты музея, провели ребят по всем выставочным залам.



- Затем в фойе музея детей поздравили с Новым годом и Рождеством, показали мультфильм об истории праздника, провели для них викторину, самых активных награждали сладкими подарками и мягкими игрушками, сувенирами. Кроме того, ребята приняли участие в мастере-классе по лепке из соленого теста под руководством заведующей экскурсионно-массового отдела Ирины Саксудаевой, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.



Также воспитанники центра стали участниками чайной дегустации, их угостили разнообразными сладостями.

