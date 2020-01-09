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В Бурятии работает «горячая линия» по услугам такси

В Бурятии работает «горячая линия» по услугам такси
Общество,  Фото:pixabay.com
Потребителей проконсультируют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии

В Бурятии по 15 января проводится тематическая «горячая линия» по услугам такси и каршеринга. Повторная акция проводится консультационным центром и консультационными пунктами для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в РБ в связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами перевозок, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район», по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг перевозок можно обратиться:
- В Улан-Удэ по телефонам 8 (3012) 33-28-99 и 8 (9025) 62-34-17 (в рабочее время) либо по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, блок 1 (здание Многофункционального центра);
- Консультационный пункт для потребителей в Баргузинском районе (Баргузинский, Прибайкальский и Курумканский районы) т. 8 (30131) 4-13-77, Баргузинский район, пос. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 69;
- Консультационный пункт для потребителей в Джидинском районе (Джидинский и Закаменский районы) т. 8 (30137) 4-54-37, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Больничная, 6;
- Консультационный пункт для потребителей в Кабанском районе (Кабанский, Тункинский и Окинский районы), т. 8 (30138) 4-06-27, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, 1;
- Консультационный пункт для потребителей в Заиграевском районе (Заиграевский и Кижингинский районы), т. 8 (30136) 4-26-55, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина 44;
- Консультационный пункт для потребителей в Селенгинском районе (Селенгинский и Кяхтинский районы), т. 8 (30145)42-7-29, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Школьная, 26;
- Консультационный пункт для потребителей в Мухоршибирском районе (Мухоршибирский, Бичурский и Тарбагатайский районы), т. 8 (30133) 41-624, Бичурский район, с. Бичура. ул. Советская, 38;
- Консультационный пункт для потребителей в Северо-Байкальском районе (Северо-Байкальский и Муйский районы), т. 8 (30130) 2-14-01, Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск, ул. Дружбы 7;
- Консультационный пункт для потребителей в Хоринском районе (Хоринский, Еравнинский и Баунтовский районы), 8 (30148) 22-5-95, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, 67а.

Напомним, всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг легкового такси и каршеринга работала с 11 по 25 ноября 2019 года.
такси горячая линия Роспотребнадзор Бурятия
 
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