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В Улан-Удэ проведут 3-й этап зимнего кубка РБ по спортивному ориентированию

В Улан-Удэ проведут 3-й этап зимнего кубка РБ по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:паблик «Ориентировщики Бурятии»
Соревнования пройдут 18 января на Верхней Берёзовке

18 января в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке пройдёт третий этап зимнего кубка Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах. В спортивном комплексе «Зорька» состоится открытое республиканское первенство по этому виду соревнований.

В спринтерских лыжных гонках примут участие юниорские группы МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18; взрослые группы МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50; а также ветераны МЖ-60. Предварительные заявки подаются на интернет-сервисе «Orgeo» до 18 часов 15 января 2020 года.

В программе соревнований:
До 12:20 – Заезд участников в центр соревнований, комиссия по допуску;
12:30 – Церемония открытия соревнований;
13:00 – Начало соревнований;
16:00 – Церемония награждения победителей, закрытие соревнований.

5 января состоялось открытое первенство города Улан-Удэ, идущее в зачёт второго этапа кубка Бурятии по ориентированию на лыжах. В сильнейших возрастных группах победили Сергей Оленников и Оксана Зырянова, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
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