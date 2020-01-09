В Улан-Удэ проведут 3-й этап зимнего кубка РБ по спортивному ориентированию

Соревнования пройдут 18 января на Верхней Берёзовке



18 января в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке пройдёт третий этап зимнего кубка Бурятии по спортивному ориентированию на лыжах. В спортивном комплексе «Зорька» состоится открытое республиканское первенство по этому виду соревнований.



В спринтерских лыжных гонках примут участие юниорские группы МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16, МЖ-18; взрослые группы МЖ-21, МЖ-40, МЖ-50; а также ветераны МЖ-60. Предварительные заявки подаются на интернет-сервисе «Orgeo» до 18 часов 15 января 2020 года.



В программе соревнований:

До 12:20 – Заезд участников в центр соревнований, комиссия по допуску;

12:30 – Церемония открытия соревнований;

13:00 – Начало соревнований;

16:00 – Церемония награждения победителей, закрытие соревнований.



5 января состоялось открытое первенство города Улан-Удэ, идущее в зачёт второго этапа кубка Бурятии по ориентированию на лыжах. В сильнейших возрастных группах победили Сергей Оленников и Оксана Зырянова, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



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