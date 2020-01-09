Бичурский район Бурятии обзаведётся собственным гимном

Объявлен конкурс на создание гимна муниципального образования



В Бичурском районе Бурятии проводится конкурс на создание гимна муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.



В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, общественные объединения, профессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие студии, союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, а также иные организации и граждане. К участию допускаются только авторские работы. Кроме этого, каждый участник может представить несколько вариантов гимна.



Гимн должен представлять собой торжественное музыкальное произведение продолжительностью до четырёх минут, предназначенное для хорового и/или сольного исполнения. Текст должен быть написан на русском языке и соответствовать нормам русского языка, а также нормам морали и права. При разработке проекта музыкальной редакции и текста гимна запрещается использование музыкальной редакции и текста гимна Российской Федерации.



Требования к мелодии гимна:

- музыка к гимну должна быть выразительной и легко запоминающейся;

- желательно применение двухдольного размера;

- мелодия должна быть доступной для массового исполнения.



Текст гимна должен

- соответствовать высокохудожественному поэтическому уровню;

- содержать признаки поэтического произведения (рифма, размер, ритм, благозвучность) и жанровые особенности (торжественный и патриотический характер);

- ориентировочный объём текста стихов должен содержать 8-24 строк (2-3 строфы) и припев;

- отражать единение с Отечеством, пожелания ему дальнейшего процветания;

- содержать слова о прославлении и любви к малой родине и не содержать политической конъюнктуры;

- воспевать и прославлять родной (отчий) край, упоминать природные особенности региона, главные события в истории муниципального образования;

- быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучиваться и долго оставаться в памяти;

- состоять из двух-трёх куплетов с запоминающимся припевом, несущим основную смысловую нагрузку;

- соответствовать правилам и традициям русской словесности.



Материалы на конкурс направляются в управление культуры района или на его электронную почту. Конкурсные работы представляются на флеш-картах с обязательным приложением текстового варианта, отпечатанного на бумажном носителе.



Конкурс проводится в три этапа. Первый этап проводится по 1 февраля и включает в себя написание текста и музыки гимна, подачу заявки в конкурсную комиссию. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает поданные заявки и подводит итоги в срок до 11 февраля. Обнародование победителей осуществляется в СМИ, на официальном сайте администрации МО «Бичурский район», доводится до сведения победителей. Заключительный этап проводится в срок до 1 апреля и включает в себя осуществление записи гимна.



Победителю конкурса вручается диплом и премия в размере 15 000 рублей. В случае, если текст и музыка гимна принадлежат разным авторам, то размер премиальных делятся соотносительно 50/50 за авторство текста и авторство музыки. Все авторы, принявшие участие в конкурсе, награждаются благодарностью администрации района. После выплаты премии проект гимна победителя конкурса поступает в собственность администрации.

