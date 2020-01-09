Чемпионом стал победитель Высшей лиги России – команда «КПРФ-2»
8 января в столице Бурятии завершился кубок города Улан-Удэ по мини-футболу. В пятидневных соревнованиях приняли участие 15 команд из Монголии, Киргизии, Москвы, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ.
По итогам игр кубок завоевала команда «КПРФ-2» из Москвы – победитель Высшей лиги России. Второе место получил троекратный чемпион Кыргызстана – команда «Ерем» из Оша. Третье место – у «БайкалАвтоТрак» из Улан-Удэ.
Лучшим нападающим турнира стал Рахматов Дальшат («Ерем»). Его одноклубник, Абдрасул Макас получил звание лучшего бомбардира турнира.
Лучшим защитником турнира был признан Курбанов Руслан («КПРФ-2»). Его товарищ по команде, Коробейников Александр был назван лучшим игроком турнира. К чемпионам также ушла номинация «Лучший тренер турнира». Им стал Маркин Михаил.
Богданов Даниил из «БайкалАвтоТрака» был выбран лучшим вратарём турнира. Об этом сообщает пресс-служба органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Кубок Улан-Удэ по мини-футболу достался москвичам
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