Кубок Улан-Удэ по мини-футболу достался москвичам

Чемпионом стал победитель Высшей лиги России – команда «КПРФ-2»



8 января в столице Бурятии завершился кубок города Улан-Удэ по мини-футболу. В пятидневных соревнованиях приняли участие 15 команд из Монголии, Киргизии, Москвы, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ.



По итогам игр кубок завоевала команда «КПРФ-2» из Москвы – победитель Высшей лиги России. Второе место получил троекратный чемпион Кыргызстана – команда «Ерем» из Оша. Третье место – у «БайкалАвтоТрак» из Улан-Удэ.



Лучшим нападающим турнира стал Рахматов Дальшат («Ерем»). Его одноклубник, Абдрасул Макас получил звание лучшего бомбардира турнира.



Лучшим защитником турнира был признан Курбанов Руслан («КПРФ-2»). Его товарищ по команде, Коробейников Александр был назван лучшим игроком турнира. К чемпионам также ушла номинация «Лучший тренер турнира». Им стал Маркин Михаил.



Богданов Даниил из «БайкалАвтоТрака» был выбран лучшим вратарём турнира. Об этом сообщает пресс-служба органов местного самоуправления города Улан-Удэ.

