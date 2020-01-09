Ребята посетили музей-галерею Льва Бардамова
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН и специалисты ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта организовали для подростков, состоящих на учёте в инспекции, экскурсию в музей-галерею Льва Бардамова.
Владелец галереи лично провёл экскурсию по залам своего музея. Подростки увидели экспонаты дореволюционного Верхнеудинска: предметы быта жителей, предметы церковного обихода, старинную мебель, амбарные книги, похвальные листы, печати. Ознакомились с историей бурят: статуями божеств, различными предметами буддийского культа, старинными фотографиями лам в национальной одежде.
После экскурсии для ребят организовали благотворительный обед в кафе, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В Улан-Удэ подростков, состоящих на учёте, сводили в частный музей
Общество, Фото:
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