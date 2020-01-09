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Улан-удэнка стала одним из лучших воспитателей в России

Улан-удэнка стала одним из лучших воспитателей в России
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ
На фестивале «Формула успеха» в Москве она заняла второе место

Воспитатель детского сада № 64 «Колокольчик» города Улан-Удэ Наталья Егорова заняла второе место в номинации «Лучший воспитатель» в первом открытом фестивале педагогических идей и инноваций в области образования «Формула успеха – 2020». Подведение итогов прошло 6 января в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве.

В фестивале приняли участие 137 педагогов из 34 регионов Российской Федерации. По условиям конкурсного отбора участники представили жюри инновационные образовательные проекты, которые были разработаны и успешно реализованы в образовательных учреждениях. В финал конкурса отобрали 37 лучших проектов, среди которых проект улан-удэнского детского сада № 64 «Колокольчик ТВ – игра в телевидение».

Основная идея проекта – развитие у ребенка коммуникативных навыков, а также раскрытие его творческого потенциала. С августа 2019 года детские телепередачи «Колокольчик ТВ» выходят на официальном сайте детского сада и в социальной сети Facebook. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
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