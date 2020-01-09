Бывший предпринимательнице пришлось дважды покупать билеты на самолёт
В дни новогодних праздников в аэропорту Иркутска жительницу Прибайкальского района Бурятии сняли с международного рейса из-за неуплаченного долга. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Женщина, ранее являвшаяся индивидуальным предпринимателем, задолжала по налогам 35 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы России.
Как оказалось, не выяснив о возможном наличии задолженности, женщина приобрела билеты до Пекина. Однако в ходе пограничного контроля пересечь государственную границу не смогла.
После инцидента женщина сразу же обратилась к приставу. С помощью специального штрих-кода должница оплатила задолженность. Затем дежурный судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии временного ограничения на выезд, а копию направил в департамент пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России.
Дождавшись завершения процессуальных действий, женщина смогла повторно приобрести билеты на следующий рейс и беспрепятственно вылететь до Пекина.
Жительницу Бурятии не пустили на самолёт в Пекин из-за долгов
Общество, Фото:
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