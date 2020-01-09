В Бурятии прицепившийся к автомобилю лыжник прокатился по улицам

В Сети появилось видео экстремального развлечения в Северобайкальске
В соцсети появилось видео довольно экстремального катания на лыжах по Северобайкальску. Лыжник, прицепленный к легковому автомобилю, лихо рассекает по улицам города.
- Расплатиться за такой аттракцион можно и жизнью. Если один разобьётся, другого ждёт тюрьма. Не повторять! – отмечается в паблике crimburyatia.ru.
В Сети началось бурное обсуждение. Одни пользователи не видят ничего опасного в этом развлечении, другие напротив – осуждают поведение мужчины, приводя примеры несчастных случаев, где люди, веселясь таким образом, пострадали или погибли:
«Не преувеличивайте»
«Второй год уже так все ездят и ничего, но на сноуборде интереснее, пробовали»
«Классно. Тоже так делали, только не на лыжах»
«Катается он, а страшно мне»
«Был друг Колян, прошу заметить - был, плюшку за буран зацепили и по лесному тракту под Новый год, кончилось всё печально»
«Двое на плюшке так насмерть размазались»
«Премию Дарвина»
«Не от большого ума»
«Вот недавно так катавшись, погиб один мальчик»
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В Сети появилось видео экстремального развлечения в Северобайкальске
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