В Бурятии прицепившийся к автомобилю лыжник прокатился по улицам

В Сети началось бурное обсуждение. Одни пользователи не видят ничего опасного в этом развлечении, другие напротив – осуждают поведение мужчины, приводя примеры несчастных случаев, где люди, веселясь таким образом, пострадали или погибли:«Не преувеличивайте»«Второй год уже так все ездят и ничего, но на сноуборде интереснее, пробовали»«Классно. Тоже так делали, только не на лыжах»«Катается он, а страшно мне»«Был друг Колян, прошу заметить - был, плюшку за буран зацепили и по лесному тракту под Новый год, кончилось всё печально»«Двое на плюшке так насмерть размазались»«Премию Дарвина»«Не от большого ума»«Вот недавно так катавшись, погиб один мальчик»