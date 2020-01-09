Древнюю книгу выставят на аукцион
В книжном приюте в Иркутске нашли церковную книгу, которой более ста лет. Об этом сообщается в группе организации в Facebook.
«Небольшая история про эту церковную книгу. Оказалась она у нас примерно 1.5 месяца назад. Стояла на полке, но никто её не замечал. Год издания нам неизвестен, т.к. отсутствуют данные. По нашим подсчётам - книге более 100 лет. Часть страниц сохранились хорошо, но есть страницы повреждённые. Твёрдый переплёт. Требуется реставрация. Такое изданиях на наших полках впервые за всё время существования Книжного приюта.
Назовём этот экземпляр Молитвенником», - говорится в сообщении.
Книга выставлена на аукцион в соцсети «Вконтакте», итоги подведут 11 января. На вырученные средства организаторы купят стройматериал в приют.
Книжный приют появился в Иркутске в 2016 году. Его основатель иркутянин Евгений, который начал спасать художественную литературу, едва не отправленную владельцами в мусор.
В иркутском книжном приюте нашли столетний молитвенник
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