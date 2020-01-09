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Улан-удэнцы выступают против использования реагентов на дорогах

Улан-удэнцы выступают против использования реагентов на дорогах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители столицы Бурятии подписывают петицию и оставляют гневные комментарии

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре комбинат по благоустройству Улан-Удэ закупил в рамках эксперимента партию антигололёдных реагентов. Обычно дороги в столице посыпают песком, так как в Центральной водоохранной зоне Байкала запрещены химические вещества.

Для эксперимента планируется обработать специально выбранный участок реагентом и посмотреть, влияет ли вещество на автомобили, обувь и одежду.

- Вещества, «плавящие» снег, приобрели в экспериментальных целях. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований на предмет воздействия составляющих реагента на окружающую среду. В природоохранные органы надзора и контроля, органы государственной власти направлены запросы относительно разработки программы мониторинга и применения реагента в рамках эксперимента, - пояснили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

В соцсетях улан-удэнцы протестуют против применения реагентов, считая их использование опасным не только для автомобилей или обуви, но и для окружающей среды и Байкала.

«У нас и так самый опасный воздух, ещё и дороги кончать щас будут!», «Алё, где экологи?», «Прокуратура пусть власть проверяет», «Никогда не было и не надо», «В последнее время чиновники уже глубоко наплевали на экологию: лес вагонами отправляют Китай, не хотят решать проблемы со смогом, теперь и вовсе решили сыпать реагенты в Улан-Удэ. Видимо экологической катастрофы не миновать...» - возмутились горожане.

Неделю назад улан-удэнец Тумэн Дамбиев создал петицию «Химикаты на дорогах» на сайте Change.org, он адресовал требование улан-удэнскому горсовету депутатов и Народному Хуралу Бурятии.

- Все знают, что Республика Бурятия находится рядом со священным озером Байкал. В течение последних лет на это чудо природы очень много раз совершали незаконные посягательства. Пусть у нас и действует закон «Об охране окружающей среды», я не понимаю, почему природоохранная прокуратура оставляет эти нарушения безнаказанными. Бесконечные загрязнения вод Байкала, эти заводы, которые приносят озеру далеко не пользу. Почему никто кроме самих жителей не проявляет инициативу? – пишет Тумэн.

Затем улан-удэнец потребовал запретить использование химических реагентов на дорогах города.

- Разумеется, это пойдёт во вред окружающей среде, ведь вся эта химия во время оттепели попадёт в притоки Байкала, а далее и в само озеро. Также помимо вреда окружающей среде, это будет уничтожать резину на автомобилях, кожаную обувь, и будет уходить в атмосферу, и мы будем всем этим дышать! Власти лишь хотят сэкономить деньги и не задумываются над последствиями, разве мы можем допустить уничтожение местной экологии? – возмущается автор.

На данный момент петицию подписали 215 человек.



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