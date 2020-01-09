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У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram

У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram
Общество, 
За короткий период на страницу подписалось свыше четырёх тысяч человек

У Иволгинского дацана Бурятии недавно появился аккаунт в Instagram. Страницу завела пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.

- Вчера я завела инстаграм Иволгинского дацана, куда также буду постить самую важную и самую актуальную информацию о дацане. Пока ещё не могу привязать страницу нашей группы к инстаграму, поскольку взаимодействие между Instagram и ФБ (Facebook) пока разрешается только от страницы - к странице, а не к группе. Буду думать, как решить этот вопрос, - сообщила она в соцсети. 



Пресс-секретарь пригласила всех подписаться на аккаунт, а, делая публикации из дацана, упоминать эту страничку.

- Вчера была интересная ситуация: только зарегистрировала новый аккаунт и ещё только разбиралась, как взаимодействовать между личной и общественной страницами, как вдруг получила уведомление: вас отметили в сторис! Думаю, как? Кто? Оказалось, незнакомые мне люди выставили в историю видео и, вероятно, в полной уверенности, что Иволгинский дацан не может не иметь инстаграм, отметили нас. Замечательное начало! – радуется Алла Намсараева.

Сейчас на странице буддийского храма уже 10 публикаций, за короткий период на неё подписалось свыше четырёх тысяч человек.  
дацан буддизм социальная сеть
 
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