У Иволгинского дацана появился аккаунт в Instagram





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иволгинский дацан (@ivolginsky_datsan) 5 Янв 2020 в 9:54 PST



Пресс-секретарь пригласила всех подписаться на аккаунт, а, делая публикации из дацана, упоминать эту страничку.



- Вчера была интересная ситуация: только зарегистрировала новый аккаунт и ещё только разбиралась, как взаимодействовать между личной и общественной страницами, как вдруг получила уведомление: вас отметили в сторис! Думаю, как? Кто? Оказалось, незнакомые мне люди выставили в историю видео и, вероятно, в полной уверенности, что Иволгинский дацан не может не иметь инстаграм, отметили нас. Замечательное начало! – радуется Алла Намсараева.



Сейчас на странице буддийского храма уже 10 публикаций, за короткий период на неё подписалось свыше четырёх тысяч человек.

Пресс-секретарь пригласила всех подписаться на аккаунт, а, делая публикации из дацана, упоминать эту страничку.- Вчера была интересная ситуация: только зарегистрировала новый аккаунт и ещё только разбиралась, как взаимодействовать между личной и общественной страницами, как вдруг получила уведомление: вас отметили в сторис! Думаю, как? Кто? Оказалось, незнакомые мне люди выставили в историю видео и, вероятно, в полной уверенности, что Иволгинский дацан не может не иметь инстаграм, отметили нас. Замечательное начало! – радуется Алла Намсараева.Сейчас на странице буддийского храма уже 10 публикаций, за короткий период на неё подписалось свыше четырёх тысяч человек.

У Иволгинского дацана Бурятии недавно появился аккаунт в Instagram. Страницу завела пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.- Вчера я завела инстаграм Иволгинского дацана, куда также буду постить самую важную и самую актуальную информацию о дацане. Пока ещё не могу привязать страницу нашей группы к инстаграму, поскольку взаимодействие между Instagram и ФБ (Facebook) пока разрешается только от страницы - к странице, а не к группе. Буду думать, как решить этот вопрос, - сообщила она в соцсети.