Тыва прожила новогоднюю неделю без продажи алкоголя

Мэрия Кызыла, столицы Республики Тыва, запретила продавать в городских магазинах любой алкоголь с 1 по 8 января



Алкомаркеты и отделы по продаже спиртного в городе в эти дни закрыты. Под запрет попали даже слабоалкогольные напитки, а с нелегальными продажами алкоголя боролись восемь рейдовых полицейских групп, говорится в сюжете издания «Настоящее время».



Постановление мэрии рекомендовало на это время ввести «сухой закон» также и в кызыльских барах и ресторанах. Но полного запрета на спиртное в общепите всё же не было.



Главная причина запрета – высокий уровень потребление алкоголя в Тыве, особенно среди коренного населения. По данным Сибирского отделения института цитологии и генетики РАН, тувинцы, так же, как буряты и коренные народности Севера, не имеют в организме фермента, который расщепляет алкоголь, что приводит к быстрой зависимости. По данным проекта «Трезвая Россия», количество зарегистрированных с алкогольной патологией на 100 тысяч населения в Тыве было на 17,1% выше, чем в среднем по России. И это несмотря на то, что в Кызыле и так действует одно из самых строгих антиалкогольных законодательств: спиртное в обычные дни можно купить только с 11 до 15 часов дня.



Несмотря на праздники, многие жители Кызыла «сухой закон» поддержали.



- Я нормально отношусь, потому что я сам выпивающий, – признался один из местных жителей. – Но я не рекомендую молодёжи тоже, чтобы они пили, как мы. То наше поколение. А которое вот сейчас поколение – им нельзя.



- Я считаю, что это очень правильное решение, и оно благоприятно скажется на здоровье наших граждан, будет меньше всяческих неприятных и криминальных ситуаций, – прокомментировала жительница Кызыла Виктория.







