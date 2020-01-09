Шестиклассники увидели экспонаты времён Великой Отечественной войны
В Бурятии более 30 школьников 6-х классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа. Ученики узнали о подвигах военных и посмотрели на плакатах боевой путь соединений и воинских частей 36-й армии.
В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты времён Великой Отечественной войны, в частности, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военных, фотографии тех лет, портреты Героев Советского Союза.
На отдельных экспозиционных стойках школьники увидели экспонаты времён афганской, чеченской войн, а также современного вооружённого конфликта в Сирии. Пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, поднятые группой поисковиков инженерных войск в этом году, в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточённые бои на реке Халхин-Гол.
Музей Боевой славы был создан по инициативе командующего 36-й армии генерал-лейтенанта Михаила Носулева, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За короткий период на страницу подписалось свыше четырёх тысяч человек
Мэрия Кызыла, столицы Республики Тыва, запретила продавать в городских магазинах любой алкоголь с 1 по 8 января
Шестиклассники увидели экспонаты времён Великой Отечественной войны
Концерт пройдёт рамках Байкальского рождественского фестиваля
Строение позволит хранить картофель круглый год
В исправительной колонии прошёл конкурс на лучший торт
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В отношении нарушителя составлен административный протокол
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 января по республике местами небольшой снег
Горожанка не могла завести авто, а дети, находящиеся в салоне, начали замерзать
Трагедия произошла 4 января
Сообщается, что этот рекорд скоро будет официально зафиксирован
Традиционно на торжественном построении всех православных верующих со светлым праздником поздравили командиры
Впереди у необычной школы тренинги, мастер-классы и отчётные концерты
«Это большое событие для российских буддистов», отметили в Буддийской традиционной Сангхе России