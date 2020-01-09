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В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии

В Бурятии школьники посетили музей Боевой славы штаба 36-й армии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Шестиклассники увидели экспонаты времён Великой Отечественной войны

В Бурятии более 30 школьников 6-х классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа. Ученики узнали о подвигах военных и посмотрели на плакатах боевой путь соединений и воинских частей 36-й армии.

В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты времён Великой Отечественной войны, в частности, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военных, фотографии тех лет, портреты Героев Советского Союза.

На отдельных экспозиционных стойках школьники увидели экспонаты времён афганской, чеченской войн, а также современного вооружённого конфликта в Сирии. Пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, поднятые группой поисковиков инженерных войск в этом году, в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточённые бои на реке Халхин-Гол.

Музей Боевой славы был создан по инициативе командующего 36-й армии генерал-лейтенанта Михаила Носулева, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
музей военнослужащие
 
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