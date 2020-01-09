Сегодня в Улан-Удэ выступит «Мегаполис»

Концерт пройдёт рамках Байкальского рождественского фестиваля
9 января московский ансамбль «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым выступит в Улан-Удэ на сцене Театра оперы и балета. Концерт пройдёт в рамках Байкальского рождественского фестиваля — одного из главных событий в культурной жизни Бурятии, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии. (6+)
За 32 года творческой деятельности «Мегаполис» выпустил 10 альбомов, успел стать «любимой группой московских студентов» («Москвички», «Женское сердце», «Я-весна»), добраться до вершин хит-парадов с песней на стихи Вознесенского про «голубые яйца дрозда» («Новое московское сиртаки»), соединить с музыкой стихи Бродского («Там»), войти в историю с первым национальным хитом на немецком языке («Karl-Marx-Stadt»), получить «Золотой Граммофон» за композицию без единого припева («Звёздочка»), вернуть на родину антивоенный гимн Пита Сигера («Где цветы?»).
В 2010 году коллектив записал альбом «Супертанго» - трепетный и драматичный, мужской и предельно откровенный, который был единогласно признан самым успешным в его карьере и вошёл во всевозможные итоговые таблицы и чарты. А также представил масштабный проект-посвящение неснятым фильмам 60-х «Из жизни планет» (2014) — это и одноимённый двойной альбом, и «энциклопедически-вдохновляющий» интернет-портал www.planetslife.ru (национальная премия «Книга года-2015» в категории «Электронная книга») и музыкальный спектакль, названный критикой одним из самых значимых культурных событий последних лет.
На сегодня «Мегаполис» вошёл в активную фазу работы над новым альбомом. Краудфандинг-кампания на запись пластинки стартовала 28 октября 2019 года и всего за месяц проект собрал свыше 100 процентов необходимой суммы.
- Мы очень близки к тому, чтобы записать нашу новую музыку. Когда-то мы решили, что «Супертанго» будет нашим последним альбомом. Так и случилось, дальше у нас были не просто альбомы, это были целые проекты – «Из жизни планет» и «zerolines». И на этот раз, похоже, произойдёт именно так. Но об этом отдельный разговор, всему своё время, - сказал Олег Нестеров.
Концерт состоится 9 января 18:30 в Театре оперы и балета. Действует акция: при покупке одного билета, второй - в подарок.
Сегодня в Улан-Удэ выступит «Мегаполис»
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