Произошло аварийное отключение электроэнергии
Сегодня в три часа ночи произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Улан-Удэ. В зону отключения попали проспект Победы, 17, 18, 19, 20 частично улицы Ермаковская, Гоголя, Удинская, Жанаева, Воровского, Батальонная, Асеева, Оцимика.
В 4:16 запитали всех потребителей. Время отключения составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Центр Улан-Удэ ночью остался без света
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