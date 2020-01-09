Центр Улан-Удэ ночью остался без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Сегодня в три часа ночи произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Улан-Удэ. В зону отключения попали проспект Победы, 17, 18, 19, 20 частично улицы Ермаковская, Гоголя, Удинская, Жанаева, Воровского, Батальонная, Асеева, Оцимика.



В 4:16 запитали всех потребителей. Время отключения составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

