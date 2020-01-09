В отношении нарушителя составлен административный протокол
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолёта авиарейса сообщением «Екатеринбург – Иркутск» вызывают наряд полиции.
Представители экипажа рассказали прибывшим полицейским, что один из пассажиров во время полёта курил в туалетной комнате.
Ранее судимого 36-летнего жителя города Уссурийска доставили в дежурную часть полиции. В отношении него составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф до тысячи пятисот рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Уссурийска курил в самолёте в Иркутске
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