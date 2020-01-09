Житель Уссурийска курил в самолёте в Иркутске

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В отношении нарушителя составлен административный протокол



В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолёта авиарейса сообщением «Екатеринбург – Иркутск» вызывают наряд полиции.



Представители экипажа рассказали прибывшим полицейским, что один из пассажиров во время полёта курил в туалетной комнате.



Ранее судимого 36-летнего жителя города Уссурийска доставили в дежурную часть полиции. В отношении него составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф до тысячи пятисот рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

