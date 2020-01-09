В Улан-Удэ днём небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 января по республике местами небольшой снег



Днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью 24-29, по Прибайкалью и местами югу 14-19, по северным, центральным и юго-западным районам 32-37, днём 15-20, по югу и при снеге 6-11, по северу 22-27 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 26-28, днём 17-19 мороза.



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