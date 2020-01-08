Бурятский лама получил высшее звание по буддийской философии

«Это большое событие для российских буддистов», отметили в Буддийской традиционной Сангхе России



Впервые в современной России бурятский лама получил высшее звание по буддийской философии – геше-лхарамба. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



В Индии вручили диплом геше-лхарамба - доктору буддийской философии, ламе Добдону Максарову. Торжественное событие произошло на декабрьских учениях Его Святейшества Далай-ламы. Учения были посвящены 600-летней годовщине достижения просветления основоположника школы Гелугпа Чже Цонкапы.



- Это единственный в России в нынешнее время человек, получивший такое высокое звание «Лхарамба». Такого звания не получали российские ламы, начиная с 1950-х годов. Это большое событие для российских буддистов, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.



Добдон лама родом из Агинского Бурятского округа Забайкальского края, относится к Цугольскому дацану Буддийской традиционной Сангхи России.







