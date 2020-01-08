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Бурятский лама получил высшее звание по буддийской философии

Бурятский лама получил высшее звание по буддийской философии
Общество, 
«Это большое событие для российских буддистов», отметили в Буддийской традиционной Сангхе России

Впервые в современной России бурятский лама получил высшее звание по буддийской философии – геше-лхарамба. Об этом сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

В Индии вручили диплом геше-лхарамба - доктору буддийской философии, ламе Добдону Максарову. Торжественное событие произошло на декабрьских учениях Его Святейшества Далай-ламы. Учения были посвящены 600-летней годовщине достижения просветления основоположника школы Гелугпа Чже Цонкапы.

- Это единственный в России в нынешнее время человек, получивший такое высокое звание «Лхарамба». Такого звания не получали российские ламы, начиная с 1950-х годов. Это большое событие для российских буддистов, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Добдон лама родом из Агинского Бурятского округа Забайкальского края, относится к Цугольскому дацану Буддийской традиционной Сангхи России.



буддизм
 
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