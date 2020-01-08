«Рождественское чудо»: В Иркутске сотрудники ДПС помогли автоледи

Общество, Фото: из архива

Горожанка не могла завести авто, а дети, находящиеся в салоне, начали замерзать



6 января около 21.00 на улице Ленина инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Станислав Таров и Иван Ворон заметили автомобиль «Хонда Стрим», стоявший на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией. Дорожные полицейские остановились узнать причину неисправности машины. Молодая женщина за рулём иномарки пояснила, что уже продолжительное время безрезультатно пытается завести авто, а дети, находящиеся в салоне, стали замерзать.



Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники Госавтоинспекции пересадили автолюбительницу и четверых юных пассажиров греться в салон служебного автомобиля и вызвали эвакуатор. Иркутянка Людмила Шелест поблагодарила инспекторов за отзывчивость и оперативную помощь.



- Хотя на улице не было сильного мороза, всё равно страшно остаться в вечернее время в сломанной машине с четырьмя детьми. Офицеры всех нас пересадили к себе, где мы согрелись, дождались эвакуатор и такси. Спасибо им за маленькое Рождественское чудо, - отметила женщина.

