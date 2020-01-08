Традиционно на торжественном построении всех православных верующих со светлым праздником поздравили командиры
Более 5 тысяч военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.
Традиционно на торжественном построении личного состава всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей.
В свою очередь, заместители командира по военно-политической работе совместно с дежурными по соединениям и воинским частям поздравили военнослужащих, выполняющих задачи в составе внутреннего караула и в составе суточного наряда, с Рождеством.
В клубах соединений помощники командира по работе с верующими провели для военнослужащих чтение на тему «Рождество Христово. История, традиции, обычаи».
После чего военнослужащие приняли участие в праздничной литургии в храмах и соборах республики, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военнослужащие отпраздновали Рождество
Общество, Фото:
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