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В Бурятии военнослужащие отпраздновали Рождество

В Бурятии военнослужащие отпраздновали Рождество
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Традиционно на торжественном построении всех православных верующих со светлым праздником поздравили командиры

Более 5 тысяч военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.

Традиционно на торжественном построении личного состава всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей.

В свою очередь, заместители командира по военно-политической работе совместно с дежурными по соединениям и воинским частям поздравили военнослужащих, выполняющих задачи в составе внутреннего караула и в составе суточного наряда, с Рождеством.

В клубах соединений помощники командира по работе с верующими провели для военнослужащих чтение на тему «Рождество Христово. История, традиции, обычаи».

После чего военнослужащие приняли участие в праздничной литургии в храмах и соборах республики, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО Рождество Христово Праздники
 
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