В Бурятии военнослужащие отпраздновали Рождество

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Традиционно на торжественном построении всех православных верующих со светлым праздником поздравили командиры



Более 5 тысяч военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в мероприятиях по празднованию Рождества Христова.



Традиционно на торжественном построении личного состава всех православных верующих со светлым праздником Рождества Христова поздравили командиры соединений и воинских частей.



В свою очередь, заместители командира по военно-политической работе совместно с дежурными по соединениям и воинским частям поздравили военнослужащих, выполняющих задачи в составе внутреннего караула и в составе суточного наряда, с Рождеством.



В клубах соединений помощники командира по работе с верующими провели для военнослужащих чтение на тему «Рождество Христово. История, традиции, обычаи».



После чего военнослужащие приняли участие в праздничной литургии в храмах и соборах республики, сообщает пресс-служба ВВО.

