В Бурятии Дед Мороз со Снегурочкой дарили сладкие подарки прохожим

Также они водили под уздцы коня, с которым все с радостью фотографировались



В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения ГИБДД по Заиграевскому району совместно с активистами отряда ЮИД поздравили жителей посёлка с Новым годом.



Вместе с автоинспекторами школьники вышли на центральную улицу посёлка и напомнили водителям о безопасности дорожного движения, вручили памятки и светоотражающие элементы.



Новогодним сюрпризом для жителей стал конь, с которым прохожие с радостью фотографировались и угощали его. Сказочного коня Буяна под уздцы водили Дед Мороз и Снегурочка. Они дарили сладкие подарки, а сотрудники полиции рассказывали, как правильно вести себя на проезжей части, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

