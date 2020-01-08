Также они водили под уздцы коня, с которым все с радостью фотографировались
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения ГИБДД по Заиграевскому району совместно с активистами отряда ЮИД поздравили жителей посёлка с Новым годом.
Вместе с автоинспекторами школьники вышли на центральную улицу посёлка и напомнили водителям о безопасности дорожного движения, вручили памятки и светоотражающие элементы.
Новогодним сюрпризом для жителей стал конь, с которым прохожие с радостью фотографировались и угощали его. Сказочного коня Буяна под уздцы водили Дед Мороз и Снегурочка. Они дарили сладкие подарки, а сотрудники полиции рассказывали, как правильно вести себя на проезжей части, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии Дед Мороз со Снегурочкой дарили сладкие подарки прохожим
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Впереди у необычной школы обучения, тренинги, мастер-классы и отчётные концерты
«Это большое событие для российских буддистов», отметили в Буддийской традиционной Сангхе России
Также они водили под уздцы коня, с которым все с радостью фотографировались
По Бурятии днём 15-20, по югу 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза
Военнослужащие традиционно соревновались в хоккее, перетягивании каната, «Зимней эстафете»
Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек
Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам
О том, какими видеоработами радовали своих слушателей бурятские артисты, а также о смешных и не очень роликах - в ежегодной подборке «Байкал-Daily»
Также им вручили три люльки-переноски для комфортных прогулок на свежем воздухе
В клипе демонстрируются архивные фотографии жителей района, снимки гор, священных мест, дацана
В храмах республики в честь светлого праздника прошли богослужения
Она заняла 24 место по сумме времени всех гонок
По республике днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза
Общество, 06.01.2020
Он провёл столько служб и обрядов в 2019 году
Общество, 06.01.2020
Это данные с начала года