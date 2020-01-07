 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Января

06 Января

Популярное

В Улан-Удэ семье, в которой родилась тройня, подарили коляски

В Улан-Удэ семье, в которой родилась тройня, подарили коляски
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Также им вручили три люльки-переноски для комфортных прогулок на свежем воздухе

19 сентября 2019 года в семье сотрудника бухгалтерии УМВД России по Улан-Удэ Ольги Смоляниновой родились 3 девочки – Василиса, Арина и Настя. Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, с новогодними и рождественскими праздниками многодетную семью приехал поздравить начальник управления Дмитрий Семёнов.

От всего отдела он передал поздравления, пожелания крепкого здоровья и подарил три прогулочные коляски, которые могут трансформироваться в одну, и три люльки-переноски для комфортных прогулок на свежем воздухе. 



- Молодая мама и новорожденные чувствуют себя прекрасно. Как рассказала Ольга, она уже научилась справляться со всеми девочками. В этом ей помогают муж и бабушка. Отметим, что это первые дети в семье, - заключили в пресс-службе министерства.

Как сообщал «Байкал-Daily», тройняшки родились в республиканском перинатальном центре. Это первая тройня в центре, который открылся в сентябре 2018 года.


семья подарки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия празднует Рождество: фоторепортаж
Бурятия празднует Рождество: фоторепортаж
Общество, 07.01.2020
В храмах республики в честь светлого праздника прошли богослужения
Алиса Жамбалова заняла 24 место на «Тур де Ски»
Алиса Жамбалова заняла 24 место на «Тур де Ски»
Общество, 07.01.2020
Она заняла 24 место по сумме времени всех гонок
В Улан-Удэ днём -16,-18 градусов
В Улан-Удэ днём -16,-18 градусов
Общество, 07.01.2020
По республике днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза
В Бурятии на Рождество усилят контроль за дорожным движением
В Бурятии на Рождество усилят контроль за дорожным движением
Общество, 06.01.2020
Автоинспекторы будут нести службу возле православных храмов, церквей и монастырей
Масштабная проверка ждёт полицию Бурятии
Масштабная проверка ждёт полицию Бурятии
Общество, 06.01.2020
Внеплановая проверка пройдёт с 14 по 24 января
Сергей Зверев приехал на выходные на Байкал
Сергей Зверев приехал на выходные на Байкал
Общество, 06.01.2020
Он побывал в Иркутской области и Бурятии
В Улан-Удэ на ледовой горке провели беседу с детьми
В Улан-Удэ на ледовой горке провели беседу с детьми
Общество, 06.01.2020
Стражи порядка напомнили ребятишкам о мерах безопасности на улице зимой
В Иркутской зоогалерее появился крысёнок
В Иркутской зоогалерее появился крысёнок
Общество, 06.01.2020
«Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком», отмечают в зоогалерее
Топ-14 спортивных событий Бурятии в 2019 году
Топ-14 спортивных событий Бурятии в 2019 году
Общество, 06.01.2020
«Байкал-Daily» представляет традиционный итоговый материал о достижениях и провалах бурятского спорта в 2019 году
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
В Улан-Удэ днём до -19 градусов
Общество, 06.01.2020
По республике днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза
Акция «Засветись в темноте!» стартовала в Бурятии
Акция «Засветись в темноте!» стартовала в Бурятии
Общество, 05.01.2020
Среди воспитанников детского сада выберут самую заметную группу
«Не где-то «за бугром», мы здесь»: Активистки рассказали о специфике бурятского феминизма
«Не где-то «за бугром», мы здесь»: Активистки рассказали о специфике бурятского феминизма
Общество, 05.01.2020
Жительницы региона Долгор, Сэсэг и Маша создали свой феминистский проект «ЯСВОБОDA»
Житель Бурятии тренируется в разбивании хребтовой кости с помощью бутылки
Житель Бурятии тренируется в разбивании хребтовой кости с помощью бутылки
Общество, 05.01.2020
Танцор из Бурятии необычным образом готовится к турнирам по hээр шалган

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^