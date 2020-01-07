В Улан-Удэ семье, в которой родилась тройня, подарили коляски

Также им вручили три люльки-переноски для комфортных прогулок на свежем воздухе
19 сентября 2019 года в семье сотрудника бухгалтерии УМВД России по Улан-Удэ Ольги Смоляниновой родились 3 девочки – Василиса, Арина и Настя. Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, с новогодними и рождественскими праздниками многодетную семью приехал поздравить начальник управления Дмитрий Семёнов.
От всего отдела он передал поздравления, пожелания крепкого здоровья и подарил три прогулочные коляски, которые могут трансформироваться в одну, и три люльки-переноски для комфортных прогулок на свежем воздухе.
- Молодая мама и новорожденные чувствуют себя прекрасно. Как рассказала Ольга, она уже научилась справляться со всеми девочками. В этом ей помогают муж и бабушка. Отметим, что это первые дети в семье, - заключили в пресс-службе министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», тройняшки родились
в республиканском перинатальном центре. Это первая тройня в центре, который открылся в сентябре 2018 года.
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