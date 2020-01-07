В Улан-Удэ семье, в которой родилась тройня, подарили коляски









- Молодая мама и новорожденные чувствуют себя прекрасно. Как рассказала Ольга, она уже научилась справляться со всеми девочками. В этом ей помогают муж и бабушка. Отметим, что это первые дети в семье, - заключили в пресс-службе министерства.



Как сообщал «Байкал-Daily», тройняшки





- Молодая мама и новорожденные чувствуют себя прекрасно. Как рассказала Ольга, она уже научилась справляться со всеми девочками. В этом ей помогают муж и бабушка. Отметим, что это первые дети в семье, - заключили в пресс-службе министерства.Как сообщал «Байкал-Daily», тройняшки родились в республиканском перинатальном центре. Это первая тройня в центре, который открылся в сентябре 2018 года.

19 сентября 2019 года в семье сотрудника бухгалтерии УМВД России по Улан-Удэ Ольги Смоляниновой родились 3 девочки – Василиса, Арина и Настя. Как сообщает пресс-служба МВД по Бурятии, с новогодними и рождественскими праздниками многодетную семью приехал поздравить начальник управления Дмитрий Семёнов.От всего отдела он передал поздравления, пожелания крепкого здоровья и подарил три прогулочные коляски, которые могут трансформироваться в одну, и три люльки-переноски для комфортных прогулок на свежем воздухе.