Жителям Бурятии напоминают о необходимости использования световозвращателей

Общество, Фото: из архива

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам



В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечёт внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя.



- Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителю. Световозвращающие элементы у ребёнка ростом до 140 см можно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребёнок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе, - отмечают в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов - независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.



- Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, что бы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием, - заключили в УГИБДД по Бурятии.



