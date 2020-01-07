Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам
В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечёт внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя.
- Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителю. Световозвращающие элементы у ребёнка ростом до 140 см можно размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребёнок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды, головном уборе, - отмечают в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов - независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.
- Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, что бы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием, - заключили в УГИБДД по Бурятии.
Жителям Бурятии напоминают о необходимости использования световозвращателей
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