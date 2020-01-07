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Бурятия празднует Рождество: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В храмах республики в честь светлого праздника прошли богослужения 

В ночь на седьмое января верующие встретили Рождество Христово – один из главных праздников православной церкви.

В храмах республики в честь светлого праздника прошли богослужения. Бурятский митрополит Савватий возглавил этой ночью богослужение в Улан-Удэ в Свято-Одигитриевском соборе, который, как обычно, был переполнен.

- Мы стоим сегодня над яслями, в которых лежит Господь. И понимаем, Что есть Божия любовь к нам. Беззащитная, хрупкая, уязвимая, готовая отдать Себя без остатка, без границ, ждущая только одного: только бы у нас хватило способности Её принять и начать жить такой Жизнью, которая вся стала бы благодарностью Богу, признательностью Ему, Его прославлением.

Наша жизнь может стать нашим ответом на любовь Божию. И это должна быть жизнь со Христом и во Христе! Господь так много благодати изливает на нас! Сколько милости, счастья, радостей: душевных и телесных. Сколько друзей и тех, кто нас любит. Сколько земного нам дано! Так неужели нам не достанет благодарности, чтоб впустить Бога в свое сердце. Чтобы жизнь вечная начала вливаться в нашу нынешнюю жизнь. 

Чтоб наша земля стала началом нашего Неба, - отметил в своём послании Савватий.



Рождество Христово
 
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