Военнослужащие традиционно соревновались в хоккее, перетягивании каната, «Зимней эстафете»
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, военнослужащие вместе со своими семьями приняли участие в весёлых зимних спортивных состязаниях.
Офицеры штаба объединения приняли участие в лыжной гонке, остальные военнослужащие традиционно соревновались в хоккее, перетягивании каната, «Зимней эстафете».
Новогоднее настроение военным спортсменам и их семьям создавали Дед Мороз со Снегурочкой, герои русских народных сказок и артисты ансамбля песни и пляски объединения.
Победители состязаний получили почётные грамоты и сладкие подарки от Деда Мороза и командующего общевойскового объединения, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии для военных и их семей состоялся спортивный праздник
Общество, Фото:
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