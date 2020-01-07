В Бурятии для военных и их семей состоялся спортивный праздник

Военнослужащие традиционно соревновались в хоккее, перетягивании каната, «Зимней эстафете»



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, военнослужащие вместе со своими семьями приняли участие в весёлых зимних спортивных состязаниях.



Офицеры штаба объединения приняли участие в лыжной гонке, остальные военнослужащие традиционно соревновались в хоккее, перетягивании каната, «Зимней эстафете».



Новогоднее настроение военным спортсменам и их семьям создавали Дед Мороз со Снегурочкой, герои русских народных сказок и артисты ансамбля песни и пляски объединения.



Победители состязаний получили почётные грамоты и сладкие подарки от Деда Мороза и командующего общевойскового объединения, сообщает пресс-служба ВВО.



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