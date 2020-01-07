В Бурятии провели тренировку групп антитеррора ВВО

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек



В Бурятии в соединениях и войсковых частях Восточного военного округа проведена комплексная тренировка с подразделениями антитеррора - по отражению нападения условного противника на военные объекты.



При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также взаимодействию в ходе операции по освобождению условных заложников.



Кроме того, командирами были проработаны вопросы организации управления с помощью адаптированных автоматизированных систем управления. Так, с помощью многофункциональных портативных радиостанций комплекса Р-187 «Азарт» командирами подразделений в ходе операции корректировались тактика действий, выполнение огневых задач подчинённым личным составом.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакетов, дымовых шашек и гранат, а также световых сигналов.



Всего к тренировке было привлечено около 1000 человек, задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.

