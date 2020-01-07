Она заняла 24 место по сумме времени всех гонок
В Валь ди Фиемме (Италия) завершилась многодневная гонка «Тур де Ски». По сумме времени всех гонок бурятская лыжница Алиса Жамбалова заняла 24 место. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Алиса Жамбалова участвовала во всех прошедших на «Тур де Ски» гонках.
В масс-старте на 10 км свободным стилем она заняла 25-е место, в спринте свободным стилем стала 58-й, в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем - 24-й, в персьюте на 10 км классическим стилем - 22-й, в спринте классическим стилем заняла 30-е место, в масс-старте на 9 км свободным стилем была 32-й. Свой лучший результат наша лыжница показала в масс-старте на 10 км классическим стилем, где она стала 15-й.
Алиса Жамбалова заняла 24 место на «Тур де Ски»
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