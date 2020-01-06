Это данные с начала года
Жителей Приангарья призывают обратить внимание на недопустимость передачи посторонним лицам персональных данных, а также предоплаты при купле-продаже товаров в Интернете. Так, за несколько дней 2020 года 7 жителей региона, планировавшие приобрести технику, снять квартиру и продать мебельный гарнитур, лишились своих сбережений.
Житель Братского района на одном из сайтов нашёл объявление о продаже компьютерной приставки, в качестве предоплаты перевёл на банковскую карту якобы продавца 14 тысяч рублей. После мобильный собеседника стал недоступным, а обещанный товар потерпевший так и не получил.
Ещё одной жертвой злоумышленников стала 42-летняя иркутянка, разместившая объявление о продаже мебели. Позвонивший женщине потенциальный покупатель, как выяснилось позднее - из Калужской области, попросил собственницу сообщить данные банковской карты и код, после чего денежные средства с карты оказались списаны.
Аналогичным образом своих сбережений - 25 тысяч рублей - в тот же день лишилась ещё одна жительница областного центра, сообщившая тот же объём сведений потенциальному покупателю гарнитура.
Объявление о сдаче квартиры на одном из популярных сайтов нашла 18-летняя ангарчанка и перевела свои деньги лжеагенту недвижимости, номер которого, как установили потом оперативники, зарегистрирован в Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Жителям напоминают: злоумышленники часто используют так называемый дистанционный метод завладения чужими деньгами. При этом они либо сами размещают различные предложения о продаже товаров, либо путём постоянного мониторинга сайтов объявлений обзванивают потенциальных продавцов. Не следует сообщать никому персональные данные вашей банковской карты и проводить какие-либо операции под руководством посторонних людей.
7 жителей Иркутской области попались на уловки аферистов в Сети
Общество, Фото:
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