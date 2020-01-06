В Бурятии лама провёл более сотни служб и обрядов для военнослужащих



В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, в должности помощника командира соединения по работе с верующими военнослужащими работает единственный в Вооружённых силах России буддийский священнослужитель – Баир-лама.



С начала минувшего года буддийский священнослужитель провёл более сотни обрядов и служб, окормив при этом свыше 2,5 тысяч военнослужащих. Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе.



- Регулярно по просьбе военнослужащих Баир-лама посещает их дома для совершения ритуалов и дарования благословения их родным и близким, часто выезжает на полигон, где в походных условиях совершает богослужения, общается с военными в коллективном и индивидуальном порядке. Большое внимание уделяет адаптации молодого пополнения в соединении, - сообщает пресс-служба ВВО.



Помимо этого, Баир-лама устраивает экскурсии в Иволгинский дацан - центр Буддийской традиционной Сангхи России, где у военнослужащих есть уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова.



Вместе с военнослужащими Баир-лама участвовал во многих значимых мероприятиях учебно-боевой деятельности соединения - российско-монгольских военных учениях «Селенга», в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2014» и масштабных маневрах «Восток-2018».

