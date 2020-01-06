В Бурятии на Рождество усилят контроль за дорожным движением

Автоинспекторы будут нести службу возле православных храмов, церквей и монастырей
В период празднования Рождества Христова 6 и 7 января 2020 года сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Личный состав переведён на усиленный режим несения службы для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения. Маршруты патрулирования нарядов ДПС также будут приближены к местам массового скопления граждан. Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Управление ГИБДД МВД по республике обращается ко всем участникам дорожного движения, намеревающимся принять участие в рождественских мероприятиях, с напоминанием о соблюдении мер безопасности на дорогах, правил дорожного движения и уважительном отношении к другим участникам движения, - добавили в министерстве.
Во избежание аварийных ситуаций на дороге водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами, а также отнестись с пониманием к возможным дорожным неудобствам.
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