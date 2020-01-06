Масштабная проверка ждёт полицию Бурятии

Внеплановая проверка пройдёт с 14 по 24 января



Масштабная внеплановая проверка МВД по Бурятии начнётся после новогодних каникул. Такие проверки пройдут только в трёх регионах страны – в Новосибирской области, Смоленской области и Республике Бурятия. Об этом сообщает НДН.инфо, издание опубликовало документ – распоряжение министерства внутренних дел России - от 31 декабря.



Целевая проверка деятельности специальной комиссией ожидается в Бурятии с 14 по 24 января 2020 года. Руководителем комиссии, согласно документу, назначен генерал-майор полиции Виталий Розанов, главный инспектор МВД России.

