Внеплановая проверка пройдёт с 14 по 24 января
Масштабная внеплановая проверка МВД по Бурятии начнётся после новогодних каникул. Такие проверки пройдут только в трёх регионах страны – в Новосибирской области, Смоленской области и Республике Бурятия. Об этом сообщает НДН.инфо, издание опубликовало документ – распоряжение министерства внутренних дел России - от 31 декабря.
Целевая проверка деятельности специальной комиссией ожидается в Бурятии с 14 по 24 января 2020 года. Руководителем комиссии, согласно документу, назначен генерал-майор полиции Виталий Розанов, главный инспектор МВД России.
Масштабная проверка ждёт полицию Бурятии
Общество, Фото:
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