В Улан-Удэ на ледовой горке провели беседу с детьми

Стражи порядка напомнили ребятишкам о мерах безопасности на улице зимой
В дни новогодних каникул дети гораздо чаще бывают на улице, посещают различные праздничные мероприятия, городские ёлки, ледовые горки и другие места массовых гуляний.
Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ провели беседу с детьми на ледовой горке в парке Орешкова. Они напомнили им о мерах безопасности на улице и дороге в зимних условиях, предупредили о недопустимости игр вблизи проезжей части.
- Полицейские рассказали ребятишкам о маленьких помощниках – световозвращателях, и о том, как правильно их использовать, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят всех участников дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий быть предельно внимательными на дорогах города.
Он побывал в Иркутской области и Бурятии
Стражи порядка напомнили ребятишкам о мерах безопасности на улице зимой
«Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком», отмечают в зоогалерее
«Байкал-Daily» представляет традиционный итоговый материал о достижениях и провалах бурятского спорта в 2019 году
По республике днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза
Среди воспитанников детского сада выберут самую заметную группу
Жительницы региона Долгор, Сэсэг и Маша создали свой феминистский проект «ЯСВОБОDA»
Танцор из Бурятии необычным образом готовится к турнирам по hээр шалган
Гидрометцентр России сообщил об аномальном тепле в стране
В Тункинском районе сотрудники ГИБДД посетили новогодние утренники и представления
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия XIV международного турнира по мини-футболу
Финансовый университет при правительстве России определил регионы, где чаще всего ругаются матом
В начале нового года «Байкал-Daily» предлагает вашему вниманию топ-12 красавиц, которые блистали на конкурсах красоты и на подиумах в 2019 году
Ожидается пасмурная погода
Видео неожиданной встречи рыбака и ондатры покорило пользователей соцсетей