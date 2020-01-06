В Улан-Удэ на ледовой горке провели беседу с детьми



В дни новогодних каникул дети гораздо чаще бывают на улице, посещают различные праздничные мероприятия, городские ёлки, ледовые горки и другие места массовых гуляний.



Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ провели беседу с детьми на ледовой горке в парке Орешкова. Они напомнили им о мерах безопасности на улице и дороге в зимних условиях, предупредили о недопустимости игр вблизи проезжей части.



- Полицейские рассказали ребятишкам о маленьких помощниках – световозвращателях, и о том, как правильно их использовать, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят всех участников дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий быть предельно внимательными на дорогах города.



