







Жители региона возмутились, как люди могут дарить, не согласовывая, животных:



«Он будет явно не первым, кто не приживётся. Люди - идиоты, что тут скажешь» Жители региона возмутились, как люди могут дарить, не согласовывая, животных:«Он будет явно не первым, кто не приживётся. Люди - идиоты, что тут скажешь»



«Всё-таки такие живые нежданные подарки нужно согласовывать, а не огорошивать. Тогда и не будет столько животинок – отказников».



Недавно в Иркутской зоогалерее появился крысёнок.- Первый крысиный подарочек в этом году. Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком, но в квартире не прижился. Будет у нас жить в качестве любимца на кухне, - написали сотрудники в соцсети.Оказалось, что грызуна одной из семей Иркутска подарили на Новый год, однако к такому презенту они оказались не готовы.- Это не друзья, с которыми жили долго, а новогодние подарки, которых никто не ждал и не просил. Как правило, с ними после праздников так и поступают, сдают в приют (передаривают дальше), - объяснили специалисты зоогалереи.