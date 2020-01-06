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В Иркутской зоогалерее появился крысёнок

В Иркутской зоогалерее появился крысёнок
Общество, 
«Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком», отмечают в зоогалерее

Недавно в Иркутской зоогалерее появился крысёнок.

- Первый крысиный подарочек в этом году. Оказался очень милым, спокойным и немного тощим мальчиком, но в квартире не прижился. Будет у нас жить в качестве любимца на кухне, - написали сотрудники в соцсети.

Оказалось, что грызуна одной из семей Иркутска подарили на Новый год, однако к такому презенту они оказались не готовы.

- Это не друзья, с которыми жили долго, а новогодние подарки, которых никто не ждал и не просил. Как правило, с ними после праздников так и поступают, сдают в приют (передаривают дальше), - объяснили специалисты зоогалереи. 



Жители региона возмутились, как люди могут дарить, не согласовывая, животных:

«Он будет явно не первым, кто не приживётся. Люди - идиоты, что тут скажешь»

«Всё-таки такие живые нежданные подарки нужно согласовывать, а не огорошивать. Тогда и не будет столько животинок – отказников». 
животные
 
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