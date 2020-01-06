В Улан-Удэ днём до -19 градусов

По республике днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза



По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 января по северному Прибайкалью и северным районам местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 24-29, по Прибайкалью и местами югу 14-19, по центральным и юго-западным районам местами до -32, по северным районам до 33-38, днём 15-20, местами 6-11, по северным районам при облачности 22-27 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 17-19 мороза.

