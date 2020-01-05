Акция «Засветись в темноте!» стартовала в Бурятии

Среди воспитанников детского сада выберут самую заметную группу



В посёлке Онохой Заиграевского района по инициативе воспитателей детского сада стартовала акция «Засветись в темноте!». Цель мероприятия – побудить родителей ответственнее относиться к вопросам безопасности своих детей, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Среди воспитанников детского сада выберут самую заметную группу. Родители дошкольников будут украшать одежду малышей яркими светоотражателями. В конце января педагоги дошкольного учреждения и сотрудники ГИБДД определят победителя конкурса.



Разъяснительную работу с родителями о пользе ношения светоотражателей автоинспекторы провели на собраниях. Они напомнили взрослым, как правильно размещать яркие аксессуары, чтобы юный пешеход был заметен на дороге.



Организаторы акции убеждены, что участники конкурса личным примером внесут большой вклад в вопрос популяризации ношения световозвращающих элементов.

