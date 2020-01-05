Синоптики отметили аномальное тепло в Сибири

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Гидрометцентр России сообщил об аномальном тепле в стране



Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона, говорится в сообщении Гидрометцентра.



Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный момент отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16 градусов. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января.



Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией нашей страны как минимум до конца первой декады текущего месяца.



Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16 и более. В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью -20…-25, днём около -15; на юге Западной Сибири в ночные часы -10…-15, днём немного ниже нуля; в Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника -5…+2.





