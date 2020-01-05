В Бурятии Дед Мороз провёл викторину по ПДД

В Тункинском районе сотрудники ГИБДД посетили новогодние утренники и представления



Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой автоинспекторы провели викторину на знание правил дорожной безопасности.



Для юных участников дорожного движения подготовили несколько вопросов на тему безопасного поведения на дороге. Весёлая викторина стала дополнением развлекательной программы для учащихся младших классов. Дети вспомнили и правила дорожного движения, и названия дорожных знаков, а сотрудники ГИБДД и новогодние персонажи дали детям несколько важных советов по правилам поведения вблизи проезжей части зимой.



За правильные ответы ребятам вручали сладкие призы и световозвращающие элементы. Госавтоинспекторы убеждены, что такие мероприятия позволят детям ещё раз вспомнить о соблюдении правил дорожного движения и не попасть в беду.



