В Бурятии рыбак поймал на удочку забавную ондатру

Видео неожиданной встречи рыбака и ондатры покорило пользователей соцсетей
В Бурятии рыбак вытащил из проруби неожиданный улов – ондатру. Грызун не пострадал, однако после рассвирепел и даже пытался наброситься на рыбака. Видео под название «Наглая ондатра одолела рыбака в Бурятии» появилось в паблике ves_ulan_ude_ и тут же стало популярным. На сегодняшний момент ролик с забавной ондатрой посмотрели уже более 32 тысяч раз.
«Я думаю, что у меня не клюет? А это ты там мешаешься! А я-то думал – щука!» - говорит в ролике рыбак.
Ондатру он вытащил на обычную блесну, которую продемонстрировал.
Некоторые пользователи предположили, что нападки ондатры говорят о наличии бешенства. Других удивляет самая ситуация. «Какая она обезбашенная! Напрочь отсутствует чувство страха!», «Наглый рыбак надоел ондатре в Бурятии», «Шальная императрица», - оставляют комментарии жители Бурятии.
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