В Бурятии рыбак поймал на удочку забавную ондатру









Ондатру он вытащил на обычную блесну, которую продемонстрировал.



Некоторые пользователи предположили, что нападки ондатры говорят о наличии бешенства. Других удивляет самая ситуация. «Какая она обезбашенная! Напрочь отсутствует чувство страха!», «Наглый рыбак надоел ондатре в Бурятии», «Шальная императрица», - оставляют комментарии жители Бурятии.



В Бурятии рыбак вытащил из проруби неожиданный улов – ондатру. Грызун не пострадал, однако после рассвирепел и даже пытался наброситься на рыбака. Видео под название «Наглая ондатра одолела рыбака в Бурятии» появилось в паблике ves_ulan_ude_ и тут же стало популярным. На сегодняшний момент ролик с забавной ондатрой посмотрели уже более 32 тысяч раз.«Я думаю, что у меня не клюет? А это ты там мешаешься! А я-то думал – щука!» - говорит в ролике рыбак.