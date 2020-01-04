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Алиса Жамбалова стала 15-й на одной из гонок Тур де Ски

Алиса Жамбалова стала 15-й на одной из гонок Тур де Ски
Общество, 
Бурятская лыжница на данный момент выступила на всех этапах самой престижной многодневной гонки

Алиса Жамбалова участвует в Тур де Ски – самой престижной многодневной лыжной гонке, которая также является пятым этапом Кубка мира.

«Тур де Ски» - это семь отдельных гонок, которые проводятся на альпийских зимних курортах. Общий зачёт считается по прообразу веломногодневок – суммируется время, показанное участниками на этапах. Мужчины за семь этапов проходят в общей сложности 102 км, женщины – 90 км. «Фишка» Тур де Ски в том, что за столь короткое время собраны гонки разного формата, разной дистанции и разными стилями.

 

Первая гонка прошла 28 декабря в Ленцерхайде в Швейцарии. Женщины пробежали масс-старт 10 км свободным стилем. В этой гонке все стартуют одновременно, что добавляет зрелищности. Победу одержала одна из лучших лыжниц мира, олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, десятикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте Тереза Йохауг из Норвегии. Второй пришла её соотечественница, четырёхкратная чемпионка мира Хейди Венг. Третья – шведка Эбба Андерсон.

Алиса Жамбалова заняла 25-е место среди 74-х финишировавших спортсменок. Отставание Алисы от победительницы – 1 минута 15.2 секунд.

Лучшая из россиянок Наталья Непряева – шестая.

На следующий день спортсменки состязались в спринте свободным стилем. К сожалению, Алиса не смогла пройти квалификацию. Победила в финале словенка Анамария Лампич, Наталья Непряева – третья.

После лыжники переехали в Италию, где все встретили новый год. В городе Тоблах 31 декабря и 1 января состоялись индивидуальная гонка свободным стилем и гонка преследования классическим стилем. Сильнее всех среди женщин в индивидуальной гонке была норвежка Тереза Йохауг, ещё одна норвежка Ингвильд Эстберг вторая, замкнула тройку шведка Эбба Андерсон.

Алиса Жамбалова оказалась 24-й. Она пробежала 10 км за 25 минут 15,2 секунды, отстав от победительницы на 1 минуту 23 секунды. Наталья Непряева стала шестой.

В гонке преследования Алиса улучшила позиции, заняв 22-е место (+2 минуты 58 секунд от победительницы Ингвильд Эстберг).

Красивой получилась гонка у Непряевой. Она стала четвёртой, в борьбе за бронзу ей не хватило всего одной десятой секунды. Норвежка Венг вырвала медаль у россиянки на финише. «Это было трудно. Я хорошо понимаю, что Непряева думала, что опередила меня на финише. Мне даже было трудно дышать», - поделилась после норвежка.

Накануне, 3 января состоялись очередные гонки многодневки Тур де Ски, лыжники переместились в итальянский горнолыжный городок Валь-ди-Фьемме.

Состоялся масс-старт, на этот раз классическим стилем. 10-километровую гонку быстрее всех пробежала норвежка Астрид Якобсен. Алиса Жамбалова показала пока лучший результат в этом сезоне, заняв 15-е место. Бурятская лыжница отстала от лидера на 56 секунд.

Сегодня, 4 января состоится спринт классическим стилем. Также женщины пробегут масс-старт свободным стилем. После этого будут подсчитаны результаты и названы победители Тур де Ски. К слову, у мужчин лидерство удерживает россиянин Александр Большунов.

В общем зачёте многодневки Алиса Жамбалова занимает пока 21-ю позицию. Лидирует Тереза Йохауг, на втором месте Ингвильд Остберг (обе — Норвегия), россиянка Наталья Непряева на третьем месте.

Отметим, Алиса пока третья по результатам в российской сборной по итогам Тур де Ски. Выше неё только Непряева и россиянка Яна Кирпиченко (20 место). Лилия Дуркина пока на 30-й позиции в общем зачёте, Анна Нечаевская на 33-м, Анна Жеребятьева на 37-м, Диана Головань на 40-м.

Доверие тренеров и стабильность

Вообще, в этом сезоне Жамбалова показывает достаточно стабильный результат. Пусть нет пока призовых мест, но она нигде не проваливается. Безусловно, Алиса будет рассматриваться для участия в эстафетах.

Как сообщал «Байкал-Daily», на первом этапе Кубка мира в Финляндии бурятская лыжница стала 20-й в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. На втором этапе Кубке мира в Норвегии выступала в скиатлоне (20 место) и бежала этап эстафеты (седьмое место). Третий этап Кубка мира проходил в Швейцарии, в 10-километровой гонке Алиса была 22-й.

В общем зачёте Кубка мира Жамбалова сейчас на 35-й позиции. 
спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
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